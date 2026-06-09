FOTO | Alexandru Bogătean, elev al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureș, performanță remarcabilă la Concursul Național TERRA 2026: Cea mai mare notă din Alba și locul 4 la nivel național

Alexandru Bogătean, elev al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureș, performanță remarcabilă la Concursul Național TERRA 2026: Cea mai mare notă din Alba și locul 4 la nivel național

Alexandru Bogătean, elev în clasa a V-a A la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș a obținut un rezultat remercabil la Etapa Națională a Concursului Național TERRA – „Mica Olimpiadă de Geografie pentru clasele V–VII” 2026.

Cu un punctaj impresionant de 94 de puncte, a obținut cea mai mare notă din județul Alba și s-a clasat pe un onorant loc 4 la nivel național.

„Această performanță remarcabilă reprezintă o confirmare a talentului, a pasiunii pentru geografie și a muncii depuse cu seriozitate și perseverență. Rezultatul tău aduce prestigiu școlii noastre și constituie un motiv de bucurie și mândrie pentru întreaga comunitate educațională.

Prin ambiție, responsabilitate și dorința permanentă de a te autodepăși, ai demonstrat că excelența se construiește pas cu pas, prin efort susținut și încredere în propriile forțe.

Reușita ta este dovada faptului că pasiunea pentru cunoaștere, disciplina și implicarea constantă pot conduce la rezultate de excepție la cel mai înalt nivel.

Adresăm sincere felicitări doamnei profesor Marcela Herchi, care, prin profesionalism, dedicare și îndrumare atentă, a contribuit la această frumoasă realizare.

Mulțumim părinților pentru sprijinul neîntrerupt, încurajările oferite și colaborarea permanentă în susținerea performanței școlare.

Alexandru, îți dorim să păstrezi aceeași pasiune pentru învățare, să ai încredere în propriul potențial și să obții în continuare rezultate pe măsura talentului și muncii tale!

Felicitări pentru această realizare deosebită și mult succes în toate competițiile viitoare! Suntem mândri de tine!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” Ocna Mureș.

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