FOTO | ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Bucerdea Grânoasă. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În dimineața zilei de 12 aprilie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 50 de ani, cu privire la faptul că, în seara zilei de 11 aprilie 2026, fiica sa, MOLDOVAN GABRIELA IOANA, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul său și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are următoarele semnalmente:

*1,65 m înălțime;

*Păr negru;

*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă tip jeans, gri, pantaloni tip jeans, gri și adidași albi.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

