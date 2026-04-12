Curier Județean

FOTO | ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ALERTĂ în Alba: O fată de 16 ani, din Bucerdea Grânoasă, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Bucerdea Grânoasă. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.   

În dimineața zilei de 12 aprilie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 50 de ani, cu privire la faptul că, în seara zilei de 11 aprilie 2026, fiica sa, MOLDOVAN GABRIELA IOANA, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul său și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are următoarele semnalmente:   

*1,65 m înălțime;  

*Păr negru;   

*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă tip jeans, gri, pantaloni tip jeans, gri și adidași albi. 

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.   

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | „A doua Înviere" la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

12 aprilie 2026

De

„A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere”. În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: "Împodobirea bradului de Paști" 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

12 aprilie 2026

De

Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: “Împodobirea bradului de Paști” 2026 Împodobirea bradului de Paști în Trâmpoiele, sat aparținător orașului Zlatna, reprezintă o tradiție aparte, care evidențiază bogăția spirituală și creativitatea comunității din Munții Apuseni. Spre deosebire de alte zone unde bradul este asociat în mod obișnuit cu sărbătorile […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | "Tinerii" și "Bătrânii" au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

12 aprilie 2026

De

“Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște În satul Limba, din comuna Ciugud, a devenit o tradiție ca în prima zi de Paște “Tinerii” și “Bătrânii” să fie față în fațâ… amical pe terenul de fotbal. La ediția 2026 […]

Citește mai mult