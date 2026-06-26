FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit
Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Galați, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
La data de 26 iunie 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul că IRIMIE TIBERIU-GELU, în vârstă de 57 de ani, a ieșit la plimbare, ca de obicei, dar nu a mai revenit, până în prezent, la domiciliul său.
La momentul dispariției, purta un trening negru, tricou gri și adidași gri.
Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
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