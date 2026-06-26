Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

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FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Galați, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

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La data de 26 iunie 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii din orașul Zlatna au fost sesizați cu privire la faptul că IRIMIE TIBERIU-GELU, în vârstă de 57 de ani, a ieșit la plimbare, ca de obicei, dar nu a mai revenit, până în prezent, la domiciliul său.

La momentul dispariției, purta un trening negru, tricou gri și adidași gri.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

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