VIDEO | Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice

Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice

Comunitatea din Ciumbrud se pregătește să întâmpine mii de vizitatori la cea de-a XXIII-a ediție a Sărbătorii Rozelor, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate evenimente dedicate florilor din România. Cu doar câteva ore înainte de startul manifestărilor, pregătirile au intrat în linie dreaptă, iar producătorii de trandafiri lucrează de zor la realizarea spectaculoaselor care alegorice care vor defila în cadrul paradei tradiționale.

Confecționarea carelor alegorice este o adevărată provocare, deoarece florile trebuie să fie proaspete și să își păstreze frumusețea pe tot parcursul evenimentului. Din acest motiv, decorarea acestora începe cu doar 3-4 zile înainte de paradă, astfel încât trandafirii să reziste și să fie în toată splendoarea lor atunci când vor putea fi admirați de public.

Cel mai parfumat eveniment din România revine și în acest an, mai colorat, mai frumos și mai spectaculos ca niciodată. Comunitatea noastră își deschide larg porțile pentru toți vizitatorii care aleg să vină pe Tărâmul Trandafirilor, de la sute de kilometri depărtare, pentru a descoperi frumusețea unică a Rozelor de la Ciumbrud.

Timp de două zile, parfumul miilor de trandafiri, atmosfera de sărbătoare, muzica, tradițiile și ospitalitatea localnicilor vor transforma Ciumbrudul într-un loc de poveste.

Parada Rozelor va reprezenta și în acest an unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorii. Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat că startul paradei va fi dat sâmbătă dimineața, din fața Primăriei Aiud.

„La ora 9.30 vă aștept în fața primăriei de unde dăm startul paradei Sărbătoarei Rozelor și plecăm din Aiud spre Ciumbrud, acolo unde are loc evenimentul. Din paradă o să facă parte majorete, personalități, mașini de epocă, Asociația motocicliștilor din Aiud și, cel mai important, producătorii de trandafiri, care își aduc carele alegorice, pregătite special pentru vizitatori”, a declarat primarul Dragoș Crișan.

Sărbătoarea Rozelor a devenit de-a lungul anilor un adevărat simbol al Ciumbrudului, localitate recunoscută la nivel național pentru tradiția cultivării trandafirilor. În fiecare an, evenimentul atrage mii de turiști veniți să admire impresionantele aranjamente florale, paradele tematice și diversitatea soiurilor de trandafiri cultivate în zonă.

Și în acest an, organizatorii promit două zile pline de culoare, parfum și momente de neuitat, într-o atmosferă care transformă Ciumbrudul în veritabilul „Tărâm al Trandafirilor”.

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