Ştirea zilei

Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

De

Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare

Locuitorii județului Alba vor plăti, începând cu toamna acestui an, mai mult pentru gestionarea deșeurilor, după ce Consiliul Județean Alba a adoptat, miercuri, 24 iunie 2026 o hotărâre privind majorarea mai multor tarife practicate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID).

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Creșterile sunt solicitate de operatorul concesionar al instalațiilor de tratare și transfer a deșeurilor, asocierea RER Vest SA – RETIM Ecologic Service SA, care invocă majorarea costurilor salariale generate de creșterea salariului minim brut pe economie.

Documentația oficială arată că modificarea vizează trei dintre cele șapte categorii de tarife prevăzute în contractul de concesiune semnat în anul 2021 între Consiliul Județean Alba și operatorul de salubrizare.

Noile tarife urmează să intre în vigoare la data de 1 septembrie 2026.

Modificările de tarife propuse privesc activitățile de transfer, sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor.

Celelalte tarife – inclusiv cele pentru depozitare, gestionarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor electrice și electronice – rămân la nivelul aprobat anterior.

În argumentația oficială, Consiliul Județean Alba apreciază că impactul socio-economic al modificărilor este unul redus, deoarece creșterile individuale ale tarifelor sunt relativ mici: 0,62 lei/tonă pentru transferul deșeurilor reziduale, 0,53 lei/tonă pentru transferul deșeurilor reciclabile, 12,53 lei/tonă pentru sortare și 0,56 lei/tonă pentru tratarea mecano-biologică.

„Influența de creștere a tarifului final plătit de către populație, de la data de 1 septembrie 2026, este de maximum 11 bani/persoană/lună pentru Zona 1 (Alba Iulia), maximum 21 bani/persoană/lună pentru Zona 2(Sebeș) și de maximum 28 bani/persoană/lună pentru Zona 4 (Blaj)”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Alba după ședința legislativului județean în care s-a luat decizia de modificare a tarifelor.

Detalii despre tarifele propuse sunt disponibile AICI.

sursa foto: Consiliul Județean Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Transportul public, nou front de luptă în instanță la Alba Iulia: Judecătoria amână decizia privind înființarea Asociației Metropolitane de Transport Alba după intervenția operatorului de transport

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

26 iunie 2026

De

Transportul public, nou front de luptă în instanță la Alba Iulia: Judecătoria amână decizia privind înființarea Asociației Metropolitane de Transport Alba după intervenția operatorului de transport O ședință de vineri, 26 iunie 2026, desfășurată la Judecătoria Alba Iulia a adus o nouă etapă într-un dosar cu implicații majore pentru viitorul transportului public din zona metropolitană. […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

26 iunie 2026

De

Pui de pisică, salvat de pompierii ISU Alba, dintr-o fântână adâncă de 3 metri. Salvator: ,,S-a agățat pur și simplu de mănușa mea” Un pui de pisică a fost salvat vineri, 26 iunie 2026, de pompierii ISU Alba, după ce căzuse într-o fântână adâncă de 3 metri. Felina ,,s-a agățat pur și simplu de mănușa” […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

26 iunie 2026

De

Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Aiud, de 28 de ani, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat mama și fratele mai mic.  Bărbatul s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu, pentru o […]

Citește mai mult