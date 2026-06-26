Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare
Locuitorii județului Alba vor plăti, începând cu toamna acestui an, mai mult pentru gestionarea deșeurilor, după ce Consiliul Județean Alba a adoptat, miercuri, 24 iunie 2026 o hotărâre privind majorarea mai multor tarife practicate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID).
Creșterile sunt solicitate de operatorul concesionar al instalațiilor de tratare și transfer a deșeurilor, asocierea RER Vest SA – RETIM Ecologic Service SA, care invocă majorarea costurilor salariale generate de creșterea salariului minim brut pe economie.
Documentația oficială arată că modificarea vizează trei dintre cele șapte categorii de tarife prevăzute în contractul de concesiune semnat în anul 2021 între Consiliul Județean Alba și operatorul de salubrizare.
Noile tarife urmează să intre în vigoare la data de 1 septembrie 2026.
Modificările de tarife propuse privesc activitățile de transfer, sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor.
Celelalte tarife – inclusiv cele pentru depozitare, gestionarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor electrice și electronice – rămân la nivelul aprobat anterior.
În argumentația oficială, Consiliul Județean Alba apreciază că impactul socio-economic al modificărilor este unul redus, deoarece creșterile individuale ale tarifelor sunt relativ mici: 0,62 lei/tonă pentru transferul deșeurilor reziduale, 0,53 lei/tonă pentru transferul deșeurilor reciclabile, 12,53 lei/tonă pentru sortare și 0,56 lei/tonă pentru tratarea mecano-biologică.
„Influența de creștere a tarifului final plătit de către populație, de la data de 1 septembrie 2026, este de maximum 11 bani/persoană/lună pentru Zona 1 (Alba Iulia), maximum 21 bani/persoană/lună pentru Zona 2(Sebeș) și de maximum 28 bani/persoană/lună pentru Zona 4 (Blaj)”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Alba după ședința legislativului județean în care s-a luat decizia de modificare a tarifelor.
Detalii despre tarifele propuse sunt disponibile AICI.
sursa foto: Consiliul Județean Alba
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