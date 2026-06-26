CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie

Gruparea din Cetatea Marii Uniri a primit de la FRF certificarea pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027, chiar dacă nu a promovat pe teren în eșalonul superior.

Este un lucru firesc, conform regulamentelor în vigoare, o condiție obligatorie pentru orice pretendentă la promovarea în Liga 2, respectiv depunerea unui dosar în acest sens

În traducere liberă, și dacă se promova pe teren, pentru a evolua în eșalonul secund CSM Unirea Alba Iulia avea nevoie de această certificare obligatorie

„CSM Unirea Alba Iulia informează faptul că FRF a acordat clubului certificarea privind îndeplinirea condițiilor minime de participare în Campionatul Național Liga a 2-a, sezonul 2026-2027. Prin această certificare, clubul și-a îndeplinit obligațiile administrative necesare pentru acest nivel competițional„, este anunțul grupării albaiuliene.

Pe de altă parte se așteaptă un răspuns de la TAS, după data de 15 iulie, iar în funcție de acest verdict din Elveția, FRF va omologa clasamenteel Ligii 3, în ediția 2025/20226.

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