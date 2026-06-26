Curier Județean

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un pieton a fost acroșat de un autoturism în apropiere de HCC

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de minute

în

De

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un pieton a fost acroșat de un autoturism în apropiere de HCC

Un accident rutier a avut loc vineri seara, în jurul orei 19.40, în Alba Iulia. O persoană a fost lovită de o mașină.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, este vorba de un pieton acroșat de un autoturism în apropiere de Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.

Bărbatul va fi transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Traficul este în zona eveninentului rutier este îngreunat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

26 iunie 2026

De

Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice Comunitatea din Ciumbrud se pregătește să întâmpine mii de vizitatori la cea de-a XXIII-a ediție a Sărbătorii Rozelor, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate evenimente dedicate florilor din România. Cu doar câteva ore înainte de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Primele defibrilatoare externe montate în spații publice din Alba Iulia. Proiect Crucea Roșie Filiala Alba, cu sprijinul Star Assembly și al comunității

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

26 iunie 2026

De

Primele defibrilatoare externe montate în spații publice din Alba Iulia. Proiect Crucea Roșie Filiala Alba, cu sprijinul Star Assembly și al comunității Crucea Roșie Română Filiala Alba a pus în funcțiune vineri, 26  iunie 2026, două defibrilatoare externe semiautomate (AED) în municipiul Alba Iulia, acestea fiind primele echipamente medicale de prim ajutor amplasate în spațiile […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

26 iunie 2026

De

Un planor pilotat de un clujean, aterizat forțat pe un câmp de porumb, la intrare în Feneș dinspre Alba Iulia Un planor, condus de un clujean, a aterizat forțat vineri după-masa, pe un câmp aflat la intrarea în Feneș dinspre Alba Iulia. Aparatul de zbor a fost zărit de trecători într-un lan de porumb din […]

Citește mai mult