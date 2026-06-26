ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un pieton a fost acroșat de un autoturism în apropiere de HCC

Un accident rutier a avut loc vineri seara, în jurul orei 19.40, în Alba Iulia. O persoană a fost lovită de o mașină.

Potrivit IPJ Alba, este vorba de un pieton acroșat de un autoturism în apropiere de Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.

Bărbatul va fi transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Traficul este în zona eveninentului rutier este îngreunat.

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