Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați vineri, 26 iunie 2026, la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, pentru consultări decisive privind formarea unui nou Guvern. Pe masa negocierilor se aflau două variante de prim-ministru: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce discuțiile de la Cotroceni au fost un eșec. Șeful statului acuză PNL că și-a schimbat poziția și blochează formarea unui nou guvern.

Nicușor Dan: De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția

”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare.

De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția.

Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Le cer în continuare să revina la dialog.

România are nevoie de un guvern cu puteri depline.”, scrie Nicușor Dan.

Negocieri la Cotroceni pentru noul Guvern

Acum, președintele trebuie să aleagă, iar pentru asta i-a chemat la Cotroceni pe liderii celor patru partide. PSD nici nu vrea să audă de un guvern din care să nu facă parte, în vreme ce tabăra cealaltă nu îi oferă susținere lui Grindeanu fără garanții.

Discuțiile de la sediul Guvernului dintre Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au dat roade. Cele trei partide au venit cu propria propunere de premier pentru un guvern minoritar PSD – USR – UDMR.

Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, este adversarul lui Sorin Grindeanu la a treia nominalizare a președintelui pentru funcția de premier.

Ilie Bolojan: „Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii, este un om profesionist, un om care a dovedit în aceşti ani că este ataşat valorilor europene şi credem că pentru actuala perioadă este o soluţie pentru România”.

Siegfried Mureșan este de 12 ani eurodeputat, dar își va pierde mandatul dacă ajunge premier. Are studii economice absolvite în București și la Berlin, dar și experiență în poziții-cheie din Parlamentul European.

Cine este Siegfried Mureșan

Este vicepreședintele Partidului Popular European, negociatorul-șef pentru viitorul buget al Uniunii Europene și conduce delegația pentru relațiile cu Republica Moldova. De curând a fost ales și vicepreședinte al liberalilor. Siegfried Mureșan spune că vrea să continue reformele începute de Ilie Bolojan.

Siegfried Mureșan: „Dorința noastră este să venim cu o ofertă cinstită, susținută în mod transparent de cele trei partide, pentru o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită și apreciată, iar statul să sprijine cetățenii”.

Propunerea a fost votată fără echivoc de membrii USR și UDMR.

Dominic Fritz: „Este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. Ne așteptăm ca, acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD”.

Lorand Turos: „Sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun, acum un an”.

La auzul veștii, cei din PSD își acuză foștii parteneri de guvernare de sabotaj și rea-voință, printr-un scenariu premeditat de a menține România în criză politică. Așa că au anunțat că nu-l susțin pe Siegfried Mureșan.

Liberalii spun în continuare că vor vota un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, doar dacă acordul politic va conține și măsuri concrete de reducere a deficitului bugetar.

USR nu votează sub nicio formă un Guvern PSD și nu renunță la rotativa guvernamentală, care ar putea începe cu Sorin Grindeanu și continua cu Siegfried Mureșan din 2027.

Nicușor Dan: „Aștept partidele, așa cum s-au angajat la consultările de săptămâna asta, să vină la mine cu o propunere de majoritate negociată, cu un acord, cum au spus atunci”.

Reporter: „Și dacă nu vin?”

Nicușor Dan: „Cred că suntem oameni serioși și când spunem ceva în fața opiniei publice ar trebui să respectăm ceea ce spunem”.

Guvernul de stânga PSD, cu Sorin Grindeanu prim-ministru, are majoritate cu voturile PNL, UDMR și ale Minorităților, dacă cele trei partide parafează un acord politic, în vreme ce guvernul de dreapta PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, nu strânge voturile necesare fără PSD. De unul singur, PSD are 127 de voturi, iar alianța de dreapta strânge 184.

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