FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 50 de ani, dintr-un sat din Blaj, căutat de polițiști după ce a plecat de la domiciliu la muncă și nu s-a mai întors acasă

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Blaj, satul Spătac. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 12 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că fratele său, SARATEAN GHEORGHE, în vârstă de 50 de ani, a plecat de la domiciliul său, la muncă, în data de 8 noiembrie 2025, și nu a mai revenit, iar membrii familiei nu au reușit să ia legătura cu acesta.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

168 m înălțime;

70 de kilograme;

Păr brunet;

Ochi căprui;

La momentul dispariției, purta geacă neagră, blugi și adidași.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

