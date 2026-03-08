Ştirea zilei

FOTO | ALERTĂ în Alba: Băiat de 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, dat DISPĂRUT de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

De

ALERTĂ în Alba: Băiat de 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, dat DISPĂRUT de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un minor care a dispărut din localitatea Bucerdea Grânoasă. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În seara zilei de 8 martie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 45 de ani, cu privire la faptul că, în după-amiaza zilei de 8 martie 2026, fiul său, MĂNUȚIU CASIAN FLORIN, în vârstă de 12 ani, a plecat de la domiciliul său și nu a revenit până în prezent.

Minorul are următoarele semnalmente:

*1,50 m înălțime;
*Aproximativ 50 de kilograme;
*Păr negru;
*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o bluză neagră, pantaloni negri și adidași albi.

Băiatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit, potrivit IPJ Alba.

Persoanele care pot da informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

