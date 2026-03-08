FOTO | ALERTĂ în Alba: Băiat de 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, dat DISPĂRUT de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

ALERTĂ în Alba: Băiat de 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, dat DISPĂRUT de familie: A plecat de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un minor care a dispărut din localitatea Bucerdea Grânoasă. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În seara zilei de 8 martie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 45 de ani, cu privire la faptul că, în după-amiaza zilei de 8 martie 2026, fiul său, MĂNUȚIU CASIAN FLORIN, în vârstă de 12 ani, a plecat de la domiciliul său și nu a revenit până în prezent.

Minorul are următoarele semnalmente:

*1,50 m înălțime;

*Aproximativ 50 de kilograme;

*Păr negru;

*Ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta o bluză neagră, pantaloni negri și adidași albi.

Băiatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit, potrivit IPJ Alba.

Persoanele care pot da informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI