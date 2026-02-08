Ştirea zilei

UPDATE FOTO | Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit / A fost găsit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Aiud. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În seara zilei de 8 februarie 2026, polițiștii din Aiud au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiul său, SZANTO ROBERT LEHEL, în vârstă de 52 de ani, a plecat de la domiciliul său, la aceeași dată, în jurul orei 10.00, spre municipiul Alba Iulia și nu a mai revenit, iar femeia nu a reușit să ia legătura cu acesta.

Bărbatul are următoarele semnalmente:
– 175 m înălțime;
– 70 de kilograme;
– Păr brunet;
– Ochi căprui.

La momentul dispariției, purta geacă și pantaloni, de culoare bleumarin.
Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

UPDATE:

Barbatul a revenit la domiciliul său. Acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni a transmis IPJ Alba.

