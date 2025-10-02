FOTO | Alertă alimentară în mai multe magazine din județul Alba! Loturi de semințe de mac, retrase. Depășesc concentrația de alcaloizi de opiu
Mai multe loturi de semințe de mac au fost retrase. Depășesc concentrația de alcaloizi de opiu
Companiile Profi și Selgros din mai multe județe din țară, printre care și Alba, au anunțat că au fost retrase de pe rafturile magazinelor mai multe loturi de semințe de mac comercializate sub brandurile Orlando, Orlandos Maestro și Nutco.
Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), furnizorul Orlando Import-Export 2001 retragere de la comercializare și a făcut un apel la clienți pentru următoarele produse:
- Orlando semințe de mac 250 g, loturile: L1301257/ 01.2026, L1305257/ 05.2026, L2904257/ 04.2026;
- Orlando semințe de mac 50 g, loturile: L1301257/ 01.2026, L1809257/ 09.2026, L2904257/ 04.2026;
- Orlandos Maestro semințe de mac 250 g, loturile: L1205257/ 31.05.2026, L1301257/ 31.01.2026, L2108257/ 31.08.2026;
- Nutco semințe de mac 600 g, lot L0608257/ 31.08.2026.
Se recomandă persoanelor care dețin produsele descrise mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazin în perioada 30.09.2025 – 14.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea lor.
,,Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții Profi.
Magazinele din Alba din care a fost retras produsul:
- Alba Iulia calea motilor, nr FN Alba 0735005213
- Aiud Str.Transilvaniei Nr.26 Alba 0735005254
- Campeni Str.Tudor Vladimirescu Nr 2a Alba 0735011580
- Abrud Str Republicii R3-R4 Alba 0737007946
- Ocna Mures Str. Nicolae Iorga, Nr. 31, Jud. Alba 0728729336
- Alba Iulia Str Toporasilor nr 22 Alba 0730770853
- Zlatna str. Piata Unirii, nr. 2 Alba 0749146516
- Blaj B-dul Republicii nr 53 Alba 0724578028
- Sasciori Sasciori DN 67 C Alba 0799001416
- Cugir Str Victoriei nr 11 Alba 0799001418
- Aiud Str Unirii ,bl 53,scara KLM Alba 0799001428
- Alba Iulia str.Frederic Mistral,nr1 bloc parc1 Alba 0799001441
- Teius str. Clujului, nr. 78 Alba 723104051
- Sebes Str.Mihail Kogalniceanu nr 54 Alba 0720032653
- Sebes B-dul Lucian Blaga bl1A Alba 0725536540
- Alba Iulia B-dul Transilvaniei nr 4 Jud Alba Alba 0799910384
- Baia de Aries Str. Baii, nr. 6, spatiul nr. 3/1 Jud Alba 0799910379
- Aiud str. Sergent Hategan nr.12, Alba 0736393591
- Alba Iulia Strada Tudor Vladimirescu nr 1 Alba 0756135375
- Sebes Strada Dorin Pavel nr.93,Sebes jud Alba 0746163492
- Blaj Strada Eroilor, bloc 16 A Alba 0741263568
- Sona Str. Lunga, nr. 22 sat Sona Alba 0752186451
- Santimbru Comuna Sântimbru,Str.Blajului, nr37 Jud. Alba 0753317660
- Galda de Jos Str. Principala, nr. 185 (nr. vechi Comuna Galda de Jos Alba 0742231619
- Craciunelu de Jos Strada 6 Martie, Nr 80, Alba 0751105686
- Daia Romana Str.Principala, Nr 711A Alba 739935879
- Alba Iulia Bulevardul Revolutiei 1989, nr.17 Alba 0744636768
- Alba Iulia B-dul Republicii, nr. 20, Bl. D1A Alba 0749189638
