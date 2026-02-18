FOTO | Albaiulianul Mihnea Costachi, campion național la șah-dezlegări pentru al 3-lea an consecutiv

Albaiulianul Mihnea Costachi, campion național la șah-dezlegări pentru al 3-lea an consecutiv

O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi. Acesta s-a clasat locul 1 la Campionatul Național de Șah-Dezlegări, desfășurat marți, 17 februarie 2026, la Timișoara.

Sportivul de la CSM Unirea Alba Iulia a reușit un parcurs foarte bun, acumulând 56 de puncte din 60 posibile.

Acesta și-a apărat titlul obținut în 2024 la Sebeș și anul trecut la Craiova, fiind al 4-lea titlul de campion național pe care Mihnea îl deține la proba de dezlegări.

O evoluție foarte bună și medalie de bronz pentru colegul său de club, Răzvan-Andrei Burja-Udrea, care a obținut 47 de puncte.

Locul 2 i-a revenit lui Daniel Dumitrescu (CSM București), cu 52 de puncte.

Mihnea Costachi va reprezenta România la Campionatele Europene și Mondiale, care se vor desfășura în luna mai 2026 (Skopje, Macedonia de Nord), respectiv în august 2026 (Magdeburg, Germania).

