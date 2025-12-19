FOTO | Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a trecut în rezervă
Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu a fost numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia, la data de 11 noiembrie 2025.
În data de 11.11.2025 la Batalionului 136 Geniu „Apulum” a avut loc schimbarea comenzii și înmânarea drapelului de luptă al acestei structuri între locotenent-colonelul Marius Gheorghe Păcurar și locotenent-colonelul Mihai Adrian Hișu. Activitatea a avut loc în prezența comandantului Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.
,,Îi urăm mult succes noului comandant în exercitarea funcției pe care tocmai a preluat-o. În același timp, îi dorim multă sănătate și bucurii locotenent-colonelului Marius Păcurar la trecerea în rezervă!”, a transmis Batalionul 136 Geniu „Apulum”.
Născut în anul 1981 la Alba Iulia, crescut în spiritul disciplinei, al exigenței și al devotamentului față de țară, Mihai Hișu a ales devreme drumul onorant al carierei militare. Absolvent al Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia și al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, promoția 2004, și-a început parcursul profesional la Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea. La data de 1 august 2007 a fost încadrat la Batalionul 136 Geniu „Apulum” din Alba Iulia, unde a parcurs succesiv etapele profesionale, ajungând până la funcția de locțiitor al comandantului unității.
Locotenent-colonelul Mihai Hișu este un om dedicat nu doar carierei militare, ci și vieții de familie. Este căsătorit și are doi copii, alături de care își găsește echilibrul și sprijinul în momentele solicitante ale profesiei. Familia reprezintă pentru el un pilon esențial, oferindu-i motivație și stabilitate, lucruri necesare pentru a face față cu succes responsabilităților de comandă și provocărilor din viața militară.
Ca ofițer genist, el nu a fost doar un executant de ordine. A fost mâna nevăzută care a refăcut poduri, a înlăturat pericole ascunse sub pământ, a gândit structuri stabile acolo unde haosul amenința să se instaleze. Dar, dincolo de toate acestea, a fost mereu un sprijin pentru colegi și un reper moral pentru tineri.
Este prezent acolo unde mulți ar ezita să fie. Își asumă nu doar responsabilitatea misiunilor, ci și povara grijilor fiecărui om din subordine. Este omul care inspiră la mișcare, progres, care aduce soluții și dinamism chiar și în cele mai grele momente. Pentru el, a comanda înseamnă a fi prezent – cu mintea, cu mâna, cu sufletul.
De-a lungul carierei a fost decorat cu „Emblema de Merit în Serviciul Armatei României” și „Emblema de Onoare a Forțelor Terestre”, însă distincțiile primite sunt doar o reflexie oficială a valorii sale. Adevărata distincție o găsim în modul în care camarazii îi vorbesc numele, cu respect tăcut și încredere deplină.
