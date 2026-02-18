Actualitate

FOTO | Alba Iulia, gazdă pentru Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru: Participă peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe ale Regiunii Centru

Alba Iulia, gazdă pentru Reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru: Participă peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe ale Regiunii Centru

Peste 50 de reprezentanți ai celor șase județe din Regiunea Centru, membri și invitați ai Consiliului pentru Dezvoltare Regională, participă, miercuri, 18 februarie 2026, la prima reuniune de lucru a CDR Centru din acest an, pentru a decide viitoarele direcții regionale de dezvoltare.

Evenimentul este organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, la Sala Dietei din cadrul Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia. Ședința este condusă online de către președintele CDR Centru – domnul Tamas Sandor, președinte CJ Covasna.

Agenda zilei propune 17 puncte pentru discuții privind adoptarea unor proiecte de hotărâre, completate de informări și analize. Primul punct constă în propunerea de aprobare a Planului de lucru al ADR Centru pentru 2026. Rapoartele de activitate pentru Consorțiul Regional de Inovare Centru și pentru Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021–2027 sunt alte proiecte de hotărâre supuse aprobării CDR Centru, alături de Bugetul de venituri și cheltuieli al ADR Centru pentru 2026-2028. Cei prezenți la ședință vor decide și asupra participării regionale în patru proiecte europene care propun un parteneriat de sprijin pentru dezvoltarea ADR Centru din Republica Moldova, un proiect de dezvoltare a competențelor de Inteligență Artificială, un proiect de consolidare a atragerii de investitori prin proiectul Enterprise European Network, precum și un proiect de creare a unor centre rurale inteligente pentru servicii comunitare.

Sunt prezentate analize privind implementarea Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, a Programului Tranziție Justă 2021-2027, precum și a Programului Sănătate.

Un punct deosebit îl reprezintă perspectivele și modificările pe care le propune Comisia Europeană în privința viitorului fondurilor europene și a politicii europene de coeziune după 2027, care sunt corelate cu evoluția socio-economică a Regiunii Centru.

Agenda zilei aduce în discuție concluziile Studiului ”Tendințe demografice în Regiunea Centru – Gestionarea pe termen mediu a schimbărilor demografice”, precum și Acordului de Grant Specific, încheiat între Comisia Europeană și ADR Centru, privind funcționarea Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru pentru perioada 2026-2030.

