FOTO | ,,Ai plecat prea devreme dintre noi”. Mesaje de condoleanțe pentru tânăra din Sebeș care a fost găsită fără suflare în locuința sa din oraș
Mai multe mesaje de condoleanțe au fost publicate pe rețelele de socializare, pe parcursul zilei de astăzi, 20 februarie, după ce o tânără de 25 de ani a fost găsită fără suflare în locuința din Sebeș.
Citește și: TRAGEDIE în Sebeș: O femeie a fost găsită fără viață în locuința sa. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
A. M. este o tânără de 25 care a fost găsită decedată de salvatori, după ce au fost anunțați prin 112 că femeia nu răspunde la telefon. Pe rețelele de socializare diferiți priteni și apropiați au transmis mai multe mesaje de condoleanțe la aflarea tragediei:
,,Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace A. M. drum lin spre cer ai plecat prea devreme dintre noi”, a scris un apropiat al femeii.
,,Dumnezeu să te odihnească în pace”, se mai arată într-un mesaj.
,,Dumnezeu să o odihnească”, a scris un bărbat.
Reamintim că, potrivit primelor informații, femeia, de 25 de ani, conform unor surse Ziarul Unirea, era cunoscută cu afecțiuni medicale pulmonare. Pe parcursul zilei de ieri, deoarece nu răspundea la telefon, aparținătorii au apelat la numărul de urgență. Medicii au găsit-o fără suflare în locuința sa.
Ce spune IPJ Alba despre tânăra din Sebeș găsită fără suflare:
La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 23.45, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată de către un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sebeș, cu privire la faptul că nu poate lua legătura cu fiica sa, în vârstă de 25 de ani, cunoscută cu probleme de sănătate, care locuiește împreună cu soțul său, în municipiul Sebeș.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului, împreună cu soțul femeii, fiind identificat, în interiorul imobilului, cadavrul tinerei de 25 de ani.
La o examinare preliminară, pe corpul femeii nu au fost identificate urme de violență.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.
În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
