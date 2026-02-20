TRAGEDIE în Sebeș: O femeie a fost găsită fără viață în locuința sa. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

O femeie a fost găsită decedată în locuința sa din Sebeș, seara trecută, 19 februarie 2026, în jurul orei 22:30.

Potrivit primelor informații, femeia, de 25 de ani, conform unor surse Ziarul Unirea, era cunoscută cu afecțiuni medicale pulmonare. Pe parcursul zilei de ieri, deoarece nu răspundea la telefon, aparținătorii au apelat la numărul de urgență. Medicii au găsit-o fără suflare în locuința sa.

,,Medicii au intrat în locuință și femeia a fost declarată decedată. Am înregistrat dosar penal pentru ucidere din culpă”, a explicat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

În același timp, soțul ei, de 48 de ani, este cunoscut cu diferite afecțiuni medicale, ajungând la spital pe parcursul zilei de ieri.

