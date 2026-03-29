FOTO | Adelina Gărduș, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, pe locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Franceză 2026

Adelina Gărduș, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, pe locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Franceză 2026
Performanță deosebită a unei eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud.
Adelina Gărduș s-a clasat pe locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Franceză 2026.
„Gărduș Adelina, din clasa a XII- a C, a obținut premiul I la Olimpiada de limba franceză- faza județeană.
Perseverența, munca, pasiunea pentru limba franceză – toate acestea au fost încununate cu succes!
Felicitări, Adelina! Mult succes la examenele care vor veni! Îți ținem pumnii!
Felicitări, dna profesoară Stîncel Diana!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud.
