FOTO | Acțiune în sistem „RELEU", pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de siguranță

acum 11 minute

Acțiune în sistem „RELEU", pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de siguranță

Ieri, 23 decembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe. 

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu. 

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.  

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 102 sancțiuni contravenționale, dintre care 84 pentru depășirea limitei legale de viteză și 7 pentru neportul centurii de siguranță. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 1 permis de conducere și au retras 1 certificat de înmatriculare. 

Totodată, au fost efectuate peste 40 de testări privind consumul de alcool. 

Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.  

