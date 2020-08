FOTO| Acțiune de remarcare și ecologizare a traseului Cugir – Bucuru – Bocșitură – vf. Răchita – vf. Moliviș, desfășurată de Asociația Raw Nature Experience din Cugir

Într-o postare pe pagina proprie de facebook, Asociația Raw Nature Experience din Cugir anunță că în weekend, asociația a desfășurat o acțiune de remarcare și ecologizare a traseului Cugir – Bucuru – Bocșitură – vf. Răchita – vf. Moliviș, reușind să marcheze 20 de kilometri.

„Weekendul acesta am desfășurat o acțiune de remarcare și ecologizare a traseului Cugir – Bucuru – Bocșitură – vf. Răchita – vf. Moliviș. Am reușit sa marcăm 20 KM. Urmează să revenim cu stâlpi în zona vf. Răchita.

Remarcarea traseului a fost aspectul principal pe care ne-am axat, însă am dorit să ne ocupăm și de ecologizarea lui, să încercăm să rezolvăm două probleme o dată. Am strâns 21 saci de 120l în condițiile în care ne-am concentrat strict pe potecă. Am făcut 3 puncte de interes cu văi care au fost transformate în groapă de gunoi, rezultat al educației ecologice precare și absenței unui sistem de colectare a deșeurilor în zonele mai greu accesibile. Am făcut și un top al celor mai frecvent întâlnite deșeuri:

1. PET-uri de bere de 0,5l („bebelași”)

2. Doze de bere

3. PET-uri bere (2l)

4. Pachete de țigări

5. Recipiente de sticlă

Nu renunțăm, ne vom întoarce cu proiecte care să abordeze în mod sustenabil această problemă.

În încheiere, dorim să mulțumim tuturor celor care s-au implicat și ne-au ajutat cum au putut. În primul rând, voluntarilor care au petrecut o zi întreagă pe cărări, prin soare, dar și pe timp de noapte (în jurul orei 00:30 au ajuns acasă și ultimii voluntari).

În al doilea rând celor care au donat, după posibilități. Unii dintre voi ați ales să vă donați ziua de naștere pe Galantom pentru această cauză, alții ați participat la CugiRace 2019 (banii din taxele de participare au fost alocați acestor acțiuni). Celor de la Casa Cugireana, care ne-au oferit o masa calda pentru voluntari.

Nu în ultimul rând, celor care ne-au ajutat cu aprobări și avize: Serviciul Public Judetean Salvamont Alba, Consiliul Județean Alba, Consiliul Local Cugir. Dorim să facem treaba bună, transparentă și sustenabilă. Ne bucurăm că am avut o relație atât de bună cu aceste instituții.

Nu am terminat. Cu cât muncim mai mult, cu atât ne dăm seama cât de mult mai este de muncă. Vă ținem la curent cu evoluția acestui proiect care, fiind amplu, cere timp și migală.”

Foto: facebook – Raw Nature Experience