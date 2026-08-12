FOTO | Acțiune de amploare pe DN 1, în Alba: Peste 100 de amenzi și un permis reținut

Acțiune de amploare pe DN 1, în Alba: Peste 100 de amenzi și un permis reținut

Polițiștii rutieri din Alba au aplicat 101 sancțiuni contravenționale și au reținut un permis de conducere în urma unei acțiuni de tip „RELEU”, desfășurată marți, 11 august, pe DN 1.

Potrivit IPJ Alba, ieri, 11 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 101 sancțiuni contravenționale, dintre care 22 pentru depășirea limitei legale de viteză, 22 pentru neportul centurii de siguranță și 57 pentru alte abateri. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost efectuate 69 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive.

La acțiune au participat și specialiști din cadrul Registrului Auto Român.

,,Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.”, a explicat IPJ Alba.

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