Curier Județean

FOTO | Acțiune de amploare pe DN 1, în Alba: Peste 100 de amenzi și un permis reținut

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

De

Acțiune de amploare pe DN 1, în Alba: Peste 100 de amenzi și un permis reținut

Polițiștii rutieri din Alba au aplicat 101 sancțiuni contravenționale și au reținut un permis de conducere în urma unei acțiuni de tip „RELEU”, desfășurată marți, 11 august, pe DN 1.

Potrivit IPJ Alba, ieri, 11 august 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 101 sancțiuni contravenționale, dintre care 22 pentru depășirea limitei legale de viteză, 22 pentru neportul centurii de siguranță și 57 pentru alte abateri. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut un permis de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost efectuate 69 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive.

La acțiune au participat și specialiști din cadrul Registrului Auto Român.

,,Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.”, a explicat IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 august 2026

De

Peste 2.000 de elevi, implicați în activități pentru prevenirea bullyingului și violenței, organizate de polițiștii din Alba, în cadrul campaniei ,,Când martorul vorbește, bullyingul tace” Peste 2.000 de elevi din Alba au participat, de la începutul vacanței de vară și până în prezent, la activități informativ-preventive organizate de polițiștii din cadrul IPJ Alba.  Discuțiile au […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 august 2026

De

Tânăr de 24 de ani din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere, adus din Germania. Cât timp va sta după gratii Un tânăr de 24 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost adus în România din Germania. Acesta avea emis pe numele său un mandat de executare a unei […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă | 50 de candidați din Alba, absenți la proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Câți au fost prezenți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

12 august 2026

De

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă | 50 de candidați din Alba, absenți la proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Câți au fost prezenți Absolvenții de liceu înscriși în cea de-a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat au susținut miercuri, 12 august 2026, proba scrisă la alegere a profilului și specializării, E.d. În […]

Citește mai mult