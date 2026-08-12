Amenzi de peste 360.000 de lei pe litoral! Sute de kilograme de alimente periculoase, retrase. Inspectorii ANSVSA au verificat 125 de unități

Inspectorii ANSVSA au aplicat, în prima săptămână din august, amenzi de peste 368.000 de lei și au dispus suspendarea sau interzicerea activității în cazul a nouă unități.

Totodată, peste 200 de kilograme de alimente au fost retrase de la consum în urma controalelor efectuate la nivel național.

În perioada 3-9 august, inspectori din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Județene au verificat 189 de locații de pe litoral.

Controalele au vizat 125 de unități de alimentație publică, 7 pizzerii, o cofetărie, 15 laboratoare de cofetărie și patiserie, un supermarket, 23 de magazine alimentare și 17 unități de comercializare a produselor alimentare, potrivit comunicatului de presă emis de ANSVSA.

În urma controalelor, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 368.200 de lei. De asemenea, au dispus oprirea temporară a activității în cinci unități, dar și interzicerea definitivă a funcționării în alte patru locații.

Totodată, 206 kilograme de produse alimentare au fost reținute oficial și direcționate către neutralizare.

Printre principalele nereguli constatate s-au numărat condițiile necorespunzătoare de întreținere a spațiilor și echipamentelor, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, precum și comercializarea produselor în spații neaprobate.

„ANSVSA recomandă consumatorilor să achiziționeze produse alimentare numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze orice neregulă privind siguranța alimentelor”, se mai arată în comunicatul de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal