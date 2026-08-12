Comunicat de presă – 12 august 2026: Lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a Primăriei comunei Șugag”
12.08.2026
Comunicat lansare proiect
DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE DIGITALIZARE
A PRIMĂRIEI COMUNEI ȘUGAG
Scopul proiectului: Creșterea gradului de digitalizare a Primăriei comunei Șugag prin dezvoltare, testarea, pilotarea și implementarea de soluții digitale inovative.
Beneficiar: Primăria Comunei Șugag
Perioada de implementare: 25.05.2026-25.12.2029
Valoarea totală a proiectului (Lei): 2.582.965,13 – Valoarea cofinanțării UE (lei): 2.114.332,50
Rezumat proiect și activități:
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de digitalizare al administrației locale prin dezvoltarea, testarea, pilotarea și implementarea a 8 soluții digitale inovative care să îmbunătățească eficiența administrativă și să ofere servicii publice de calitate, în beneficiul cetățenilor și al administrației publice locale.
Obiectivul general va fi îndeplinit prin atingerea următoarelor obiective specifice:
- Realizarea unei analize detaliate a nevoilor administrației locale și ale cetățenilor, urmată de proiectarea unor soluții digitale inovatoare de e-guvernare.
- Dezvoltarea aplicațiilor digitale prin crearea sau personalizarea aplicațiilor de e-guvernare care vor permite digitalizarea serviciilor publice și îmbunătățirea proceselor administrative.
- Testarea și pilotarea soluțiilor prin implementarea unui program pilot pentru testarea funcționalității și eficienței soluțiilor dezvoltate.
- Implementarea și punerea în funcțiune a soluțiilor digitale prin integrarea acestora în fluxurile de lucru ale Primăriei și instruirea personalului.
Cele opt soluții care se vor implementa prin proiect sunt: o platformă de management al activelor, un ChatBot dinamic pentru asistența cetățenilor, o arhivă electronică, o platformă software pentru turism, o aplicație mobilă pentru serviciile primăriei, un portal online pentru cetățeni cu funcționalități extinse, un modul API pentru interconectarea sistemelor informatice și o aplicație de management al protecției datelor cu caracter personal (GDPR).
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), cu cofinanțare de la Bugetul de Stat și din bugetul local al Comunei Șugag, prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 2 „O regiune digitală”, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Autoritate de Management.
Valoarea totală a proiectului este de 2.582.965,13 lei, din care 2.114.332,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din partea Uniunii Europene (FEDR), 323.368,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul de Stat, 49.749,00 lei contribuția proprie a beneficiarului și 95.515,13 lei valoare neeligibilă.
Rezultatele proiectului sunt măsurate prin indicatorii asumați:
– 1 instituție publică sprijinită pentru a dezvolta servicii, produse și procese digitale (Primăria Comunei Șugag)
– 270 de utilizatori/an de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate.
Prin cele 8 soluții digitale, cetățenii și mediul de afaceri din comună vor beneficia de servicii publice mai rapide, disponibile online și de o interacțiune simplificată cu administrația locală.Implementarea acestui proiect va asigura alinierea administrației locale din comuna Șugag la strategiile europene de digitalizare a administrației publice, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul digitalizării.
Soluțiile propuse prin proiect vor inova procesele interne ale primăriei, dar și interacțiunea dintre cetățeni și primărie.
Finalizarea proiectului este estimată la data de 25.12.2029.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.
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