FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute

IPJ Alba a desfășurat, la data de 10 octombrie 2025, o acțiune rutieră pe DN 74A – DN 75 pentru combaterea excesului de viteză și creșterea siguranței în trafic. În urma controalelor, polițiștii au aplicat 78 de sancțiuni contravenționale, dintre care 64 pentru depășirea vitezei legale, valoarea totală a amenzilor fiind de 14.157 de lei. De asemenea, au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare.

La data de 10 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 13.00, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe DN 74A – DN 75.

Au fost constatate 78 de abateri de natură contravențională, dintre care 64 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 14 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 14.157 de lei.

Au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Recomandările polițiștilor rutieri:

* Respectați regimul legal de viteză! Nu puneți în pericol siguranța voastră și a celorlalți participanți la trafic!

* Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive!

* Utilizați centura de siguranță! Nu este opțională! Este obligatorie!

* Manifestați prudență în trafic și respectați regulile de circulație!

* Adaptați permanent viteza la condițiile de drum și trafic!

* Respectați indicațiile noastre! Acționăm pentru siguranța voastră!

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri din județul Alba urmărind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor rutiere.

