FOTO | Acțiune de control în trafic la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni de peste 6.800 de lei și au reținut 3 permise

Controale la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni, reținut permise și retras certificate de înmatriculare

Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au desfășurat, în perioada 26-28 septembrie 2025, o acțiune, pe raza municipiului Sebeș, care a avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere.

Potrivit IPJ Alba, în cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 132 de verificări de persoane și au fost constatate 99 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 6.885 lei.

Au fost efectuate 71 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute trei permise de conducere și au fost retrase două certificate de înmatriculare.

Respectați regulile de circulație! Noi acționăm pentru siguranța voastră, transmit reprezentanții IPJ Alba.

