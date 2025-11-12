FOTO | Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei

Rămâi conectat

Rebecca Buzdugan

acum o oră

Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei

În această dimineață, echipe ale Poliției Locale au fost în teren, pe străzile din Alba Iulia, în încercarea de a constata și identifica autorii unor graffiti pe blocuri, coșuri de gunoi și alte spații publice.

Aceasta acțiune face parte dintr-un program de prevenire și descurajare a vandalismului, vizând protejarea mobilierului urban și menținerea aspectului orașului. Autoritățile reamintesc că astfel de fapte se sancționează cu amenzi între 3.000 și 6.000 de lei.

Poliția locală a municipiului Alba Iulia a inițiat o serie de acțiuni de identificare și descurajare a persoanelor care deteriorează mobilierul urban prin imprimarea de însemne, înscrieri, desene sau imagini. Sunt vizate zonele frecvent afectate, parcuri, pasaje pietonale, stații de transport în comun, blocuri de locuințe etc.

Scopul principal al demersului este descurajarea comportamentelor antisociale și protejarea aspectului orașului prin intensificarea patrulărilor și verificărilor.

Poliția locală reamintește că astfel de fapte constituie contravenții, iar conform Legii nr. 61/1991 republicată, art 2, pct. 14, imprimarea de însemne, înscrieri, desene sau imagini, fără drept, prin orice mijloace, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, precum şi deteriorarea prin orice mijloc a acestora se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei.

