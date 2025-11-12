FOTO | Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei
Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei
În această dimineață, echipe ale Poliției Locale au fost în teren, pe străzile din Alba Iulia, în încercarea de a constata și identifica autorii unor graffiti pe blocuri, coșuri de gunoi și alte spații publice.
Aceasta acțiune face parte dintr-un program de prevenire și descurajare a vandalismului, vizând protejarea mobilierului urban și menținerea aspectului orașului. Autoritățile reamintesc că astfel de fapte se sancționează cu amenzi între 3.000 și 6.000 de lei.
Poliția locală a municipiului Alba Iulia a inițiat o serie de acțiuni de identificare și descurajare a persoanelor care deteriorează mobilierul urban prin imprimarea de însemne, înscrieri, desene sau imagini. Sunt vizate zonele frecvent afectate, parcuri, pasaje pietonale, stații de transport în comun, blocuri de locuințe etc.
Scopul principal al demersului este descurajarea comportamentelor antisociale și protejarea aspectului orașului prin intensificarea patrulărilor și verificărilor.
Poliția locală reamintește că astfel de fapte constituie contravenții, iar conform Legii nr. 61/1991 republicată, art 2, pct. 14, imprimarea de însemne, înscrieri, desene sau imagini, fără drept, prin orice mijloace, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, precum şi deteriorarea prin orice mijloc a acestora se sancționează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori Opt percheziții domiciliare, în municipiul Sebeș și municipiul Sibiu, au fost efectuate la persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de […]
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani Compozitorul, pianistul și profesorul Horia Moculescu a murit în noaptea de marți spre miercuri, la vârsta de 88 de ani, au declarat surse medicale pentru TVR Info. În ultimele zile, artistul se afla internat în stare gravă la secția de […]
12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul unei LEGENDE
12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul unei LEGENDE În urmă cu 64 de ani, în municipiul Onești, din județul Bacău, avea să se nască, din dragostea lui Gheorghe și a Ștefaniei-Alexandrina, o fetiță care va fi botezată după numele unui personaj […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia și în alte orașe
Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia...
Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Alba nu este o excepție
Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Cum arată situația în Alba În sezonul estival...
Știrea Zilei
FOTO | Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și 6.000 de lei
Acte de vandalism, tot mai dese în Alba Iulia: Poliția Locală, pe urmele autorilor. Îi așteaptă amenzi între 3.000 și...
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
Curier Județean
40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a fost deja montată
40 de familii vulnerabile din comuna Sântimbru vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Prima instalație a...
VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi
Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi Astăzi,...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...