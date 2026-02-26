FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
O femeie de 38 de ani, din județul Alba, a fost implicată într-un accident rutier produs joi, 26 februarie, pe DN 75, în afara localității Moldovenești, județul Cluj.
În urma coliziunii dintre autoturismul condus de aceasta și un microbuz, o pasageră în vârstă de 80 de ani a ajuns la spital.
Potrivit IPJ Cluj, în data de 26 februarie, în jurul orei 12.20, pe DN 75, în afara localității Moldovenești, a avut loc un accident rutier soldat cu o victimă și implicarea a două autovehicule.
Potrivit cercetărilor preliminare, un autoturism condus de o femeie de 38 de ani, din județul Alba, într-o curbă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un microbuz condus de un bărbat de 70 de ani, din localitatea Iara.
În urma impactului microbuz a fost proiectat în afara părții carosabile.
În urma evenimentului rutier, o femeie de 80 de ani, pasageră în microbuz, a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.
