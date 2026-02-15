FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 66: Opt răniți, dintre care doi minori, în urma unui impact între două autoturisme

ACCIDENT rutier pe DN 66: Opt răniți, dintre care doi minori, în urma unui impact între două autoturisme

Opt persoane, dintre care doi copii, au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această seară pe DN 66, în localitatea Băcia, județul Hunedoara.

Potrivit ISU Hunedoara, opt persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această seară pe DN 66, în localitatea Băcia, în urma impactului dintre două autoturisme.

Echipaje de pompieri ale Detașamentului Deva au intervenit pentru salvarea a 2 minori și 6 adulți care au suferit mai multe traumatisme din cauza coliziunii dintre autovehiculele în care se aflau, în total, 9 persoane.

Salvatorii au acționat cu o autospecială de intervenție dotată cu modul de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială de Transport Persoane și Victime Multiple și cu o Autospecială de Primă Intervenție și Comandă. La accident a fost direcționat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

După evaluarea tuturor celor implicați în evenimentul rutier și acordarea primului ajutor medical, doi băieți în vârstă de 7 ani și 4 adulți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Deva, iar alți 2 adulți au ajuns la UPU Hunedoara. Cea de-a noua persoană a refuzat transportul la spital.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către instituțiile abilitate.

