FOTO | Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat a murit, iar alte șase primesc îngrijiri medicale în aceste momente

Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat se luptă între viață și moarte, iar alte patru, grav rănite

Un accident rutier extrem de grav, în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc astăzi, 10 octombrie, pe raza localității Fundătura, județul Cluj. În interiorul unuia dintre acestea s-au aflat cinci victime încarcerate, pe care pompierii le-au extras de urgență.

Din nefericire, un bărbat se află în stop cardio-respirator, iar medicii se luptă pentru a îi salva viața.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localității Fundătura. Din nefericire, este vorba despre un eveniment rutier grav.

Din primele date, în accident au fost implicate trei autorurisme. În interiorul unuia dintre acestea s-au aflat cinci victime încarcerate, pe care pompierii le-au extras de urgență. Un bărbat se află în stop cardio-respirator, iar salvatorii aplică manevre de resuscitare. Alte patru persoane primesc îngrijiri medicale până acum, fiind conștiente.

La fața locului au fost trimise concomitent și forțe din cadrul Punctului de Lucru Jucu. Astfel, intervin două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, respectiv trei echipaje SAJ, potrivit ISU Cluj.

Din primele date, în eveniment au fost implicate 3 autoturisme. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație. La fața locului acționează polițiștii rutieri pentru efectuarea cercetărilor, precum și echipaje medicale pentru acordarea de îngrijiri persoanelor implicate, a precizat IPJ Cluj.

UPDATE: 19:56:

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul unui bărbat. Alte 6 persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili cine va fi transportat la spital, a comunicat ISU Cluj.

