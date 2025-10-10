FOTO | Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat a murit, iar alte șase primesc îngrijiri medicale în aceste momente
Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat se luptă între viață și moarte, iar alte patru, grav rănite
Un accident rutier extrem de grav, în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc astăzi, 10 octombrie, pe raza localității Fundătura, județul Cluj. În interiorul unuia dintre acestea s-au aflat cinci victime încarcerate, pe care pompierii le-au extras de urgență.
Din nefericire, un bărbat se află în stop cardio-respirator, iar medicii se luptă pentru a îi salva viața.
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localității Fundătura. Din nefericire, este vorba despre un eveniment rutier grav.
Din primele date, în accident au fost implicate trei autorurisme. În interiorul unuia dintre acestea s-au aflat cinci victime încarcerate, pe care pompierii le-au extras de urgență. Un bărbat se află în stop cardio-respirator, iar salvatorii aplică manevre de resuscitare. Alte patru persoane primesc îngrijiri medicale până acum, fiind conștiente.
La fața locului au fost trimise concomitent și forțe din cadrul Punctului de Lucru Jucu. Astfel, intervin două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, respectiv trei echipaje SAJ, potrivit ISU Cluj.
Din primele date, în eveniment au fost implicate 3 autoturisme. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație. La fața locului acționează polițiștii rutieri pentru efectuarea cercetărilor, precum și echipaje medicale pentru acordarea de îngrijiri persoanelor implicate, a precizat IPJ Cluj.
UPDATE: 19:56:
Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul unui bărbat. Alte 6 persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili cine va fi transportat la spital, a comunicat ISU Cluj.
FOTO: IPJ Cluj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale”
Ilie Bolojan, despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale. ” Ilie Bolojan a afirmat joi că România va trece fără probleme peste sezonul rece, întrucât dispune de suficiente surse de producție a energiei. El a adăugat că nu există motive de îngrijorare privind un eventual blackout, […]
Vaccinare antigripală 2025 | Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii
Când începe campania de vaccinare antigripală. Accesul la serul antigripal ar putea fi extins în farmacii Campania de vaccinare antigripală din acest an ar putea debuta oficial începând cu data de 15 octombrie, imediat ce vor fi finalizate toate procedurile administrative și actele normative necesare. Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, care […]
Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care falsifică bugetul. Nicușor Dan recunoaște senin: „Sunt artificii pe care le făceam și eu la primărie”
Ilie Bolojan amenință cu dosare penale primarii care nu bugetează salariile. Fix ce a mărturisit că făcea Nicușor Dan: „Începeam anul fără bani pentru noiembrie și decembrie” Ilie Bolojan vrea dosar penal pentru primarii care „umflă” sau falsifică bugetele locale: „Nu îți asiguri salariile pe noiembrie și decembrie. Ai o răspundere” – exact practica recunoscută […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat a murit, iar alte șase primesc îngrijiri medicale în aceste momente
Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat se luptă între viață și moarte, iar alte patru,...
Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale”
Ilie Bolojan, despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale. ” Ilie...
Știrea Zilei
13 octombrie 2025 | DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local. VALOAREA DESPĂGUBIRILOR
DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de...
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și...
Curier Județean
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Mesajul de apreciere transmis după ce IPJ Alba a rezolvat problema: ,,O sursă de motivație pentru următorul caz”
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Cum sună mesajul de mulțumire primit de IPJ...
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud: Circuit muzeal inovator care va ilustra exploatarea minieră auriferă
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud Muzeul ASTRA, în calitate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...