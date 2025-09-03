FOTO | ACCIDENT rutier la Aiudul de Sus: Autoturism răsturnat în afara carosabilului

ACCIDENT rutier la Aiudul de Sus: Autoturism răsturnat în afara carosabilului

Un accident rutier s-a prtodus, miercuri, 3 septembrie 2025, în jurul orei 21.00, în Aiudul de Sus.

Un autoturism s-a răsturnat în afara carosabilului.

Secția de pompieri Aiud a fost solicitată sa intervină pentru asigurarea măsurilor specifice l

Este vorba despre un autoturism care s-a răsturnat in afara părții carosabile.

Din fericire nu au existat persoane rănite.

La fața locului au fost deplasate un echipaj de prim ajutor și o autospecială de stingere cu apă și spumă.

foto: ISU Alba

