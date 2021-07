FOTO| Accident rutier între Galda de Jos și Cricău: Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile

Sprijin financiar în valoare de 50.000 de lei pentru Clubul Universitatea din Alba Iulia, secțiunea tenis: Proiectul, pe masa consilierilor locali

Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia ar putea beneficia de un sprijin financiar de până la 50.000 lei din bugetul local pe anul 2021, în vederea susţinerii activităţii competiţionaie în anul 2021 aferent programului sportiv – secţiunea tenis. Proiectul se află pe masa consilierilor locali.

Proiectul de act administrativ iniţiat vizează alocarea sumei de 50.000 lei Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia – secţia tenis, în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2021.

Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia este o structură sportivă de drept public, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în scopul organizării unor activităţi sportive.

Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia are nevoie de sprijinul autorităţii publice locale pentru revitalizarea, popularizarea şi dezvoltarea tenisului în Municipiul Alba Iulia, dar şi în judeţul Alba.

Programul sportiv legat de secţia de tenis îşi propune susţinerea activităţii sportivei Minam Bulgaru, cea mai buna sportivă a clubului, care participă în acest sezon la o serie de turnee ITF, pe suprafeţe diferite, turnee clasificate în categorii de premii între 25k şi 100k, dar şi care îşi propunerea accederea în circuitul WTA prin intrarea pe tablourile de calificări şi principale ale marilor turnee din circuitul feminin. Pentru susţinerea acestor participări sunt necesare fonduri pentru costurile privind deplasarea (transport, cazare, masă) şi participarea la turneele mai sus menţionate pentru sportiva noastră, care este însoţită de staff sportiv.

Sportiva a început anul foarte motivată să investească în cariera sa (antrenor, deplasări îndepărtate) pentru că se află foarte aproape să ajungă în top 250 WTA, ceea ce i-ar permite să participe la Grand Slam-uri ( Roland Garros, US Open etc). în acelaşi timp, pentru a putea performa la cel mai înalt nivel, are nevoie de o echipă foarte bună în spate, antrenor de tenis, preparator fizic, fizioterapeut.

în ceea ce priveşte costurile, o lună cu participări la evenimente în circuit este formată din aproximativ 2-3 turnee şi 2 săptămâni de pregătire, în funcţie de rezultate şi forma sportivă. Acest program începe în fiecare an în luna ianuarie şi se termină în luna noiembrie. în general, primele şi ultimele 2 luni ale anului sunt turnee în afara continentului european, iar pe perioada de vară sunt mai multe turnee în Europa.

Costul unei săptămâni de turneu, fără antrenor, este de circa 500 de euro, aici fiind inclusă deplasarea (zborul), cazarea şi masa. într-o săptămână de antrenament, desfăşurată în ţară, costul este de aproximativ 350 de euro. Astfel, o lună obişnuită de turnee şi antrenamente ar ridica costuri în jur de 1800 de euro, fără antrenor. Având şi un antrenor, full time, la fel cum s-a întâmplat în ultimele trei luni, costul total se dublează. Anual, pentru cazare şi deplasare un jucător profesionist de tenis are nevoie de un minim de 20.000 de euro.

Planul sportivei pentru viitorul apropiat este să aibă o pregătire foarte bună în următoarele trei săptămâni, pentru a începe în forţă sezonul pe zgură în Europa.

Prin activitatea realizată, participările la competiţii şi rezultatele obţinute, sportiva clubului, Miriam Bulgaru îşi propune să promoveze cu mândrie oraşul din care este de origine şi clubul sportiv local pe care îl reprezintă în Europa. O susţinere financiară considerabilă din partea autorităţilor ar duce cu siguranţă la creşterea performanţelor tenismenei, fiind unicul reprezentant pe plan sportiv în ceea ce priveşte tenisul, la nivel de performanţă al municipiului Alba lulia atât în ţară cât şi în străinătate.