VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O autoutilitară și două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Încoronării

acum 17 minute

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: O autoutilitară și două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Încoronării

Un accident rutier cu trei mașini implicate a avut loc joi după-masa, în jurul orei 18.30, pe Bulevardul Încoronării din Alba Iulia.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe Bvd. Încoronării.

În accident sunt implicate 3 autoturisme, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospeciala de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță SAJ.

