FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe Calea Moților, lângă stația de Salvare
Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier petrecut pe Calea Moților, astăzi, 14 decembrie, în jurul orei 12:20.
Din primele informații, poliția locală dirijează circulația în aceste momente.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe Calea Motilor, lângă statia de Salvare.
În accident sunt 2 auto implicate, fara persoane încarcerate.
Pompierii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 amb SAJ.
