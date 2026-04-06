FOTO | Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital

Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital

Un accident rutier grav a avut loc luni după-masa pe DN 66, în județul Hunedoara. Evenimentul rutier ar fi fost provocat de un șofer din Alba, cinci persoane ajungând la spital.

Poliția orașului Hațeg a fost sesizată la data de 6 aprilie, în jurul orei 17:00, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN66.

Din verificările efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat în vârstă de 51 de ani, domiciliat în județul Alba, în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, pe direcția de deplasare Hațeg – Călan, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de un autoturism oprit în coloană, condus de un bărbat în vârstă de 23 de ani, din județul Gorj, intrând în coliziune față-spate cu acesta.

În urma impactului, autoturismul lovit a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de o femeie în vârstă de 46 de ani, din orașul Hațeg, județul Hunedoara.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a cinci persoane, care au fost transportate la spitalele din municipiile Hunedoara și Deva.

Pompierii Detașamentului Hunedoara au intervenit cu 2 echipaje de descarcerare, iar Serviciul de Ambulanță Județean a direcționat la fața locului 3 echipaje medicale.

De asemenea, a fost solicitat și sprijinul aerian al unui elicopter SMURD.

După intervențiile echipajelor de pompieri și a celor medicale, cele 4 victime au fost transportate la spitalele din Deva și Hunedoara, astfel: un bărbat în vârstă de 55 de ani la spitalul din Deva, cu ajutorul elicoperului, 2 persoane, un bărbat și o femeie la UPU Hunedoara, cu ambulanța SAJ. O altă femeie, a ajuns la spitalul din Deva, tot cu ambulanța SAJ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

