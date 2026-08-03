Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 74 de candidați din Alba susțin astăzi proba de evaluare a competențelor lingvistice
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 74 de candidați din Alba susțin astăzi proba de evaluare a competențelor lingvistice
Bacalaureatul 2026, sesiunea de toamnă, începe luni, 3 august 2026, cu proba de testare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Participarea la probele de testare a competențelor reprezintă un pas obligatoriu în vederea obținerii diplomei.
Examenul național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, începe luni, 3 august, cu probele privind testarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.
Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, prezentarea la probele de competențe reprezintă un pas obligatoriu în vederea obținerii diplomei.
La sesiunea august-septembrie se pot înscrie cei care fie nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară, fie au lipsit la una sau mai multe probe, fie cei care susțin din nou examenul la disciplinele pe care nu le-au promovat în anii anteriori.
Conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației, promovarea examenului de Bacalaureat este condiționată de participarea la toate testările care verifică nivelul competențelor dobândite pe parcursul studiilor.
Dacă un candidat refuză să răspundă cerințelor sau nu se prezintă la una dintre aceste probe, el este declarat absent. În aceste condiții, obținerea diplomei este posibilă doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de metodologie.
Probele privind testarea competențelor lingvistice și digitale nu sunt notate ca atare, ci sunt consemnate sub forma unor niveluri de competență.
De asemenea, pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-să susțină sau să i se echivaleze probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale
-să participe la toate probele scrise să să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea
-media generală a probelor scrise să fie cel puțin 6.
Regulile din sala de examen
Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.
Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.
Elevii prinși cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu.
Calendarul probelor orale și scrise
După proba de testare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 5-6 august, candidații înscriși la această sesiune vor avea și proba de testare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
În perioada 6-7 august, ei vor fi evaluați în privința competențelor digitale.
Începând cu data de 10 august, absolvenții de liceu care s-au înscris la sesiunea de toamnă vor avea și probele scrise astfel:
10 august 2026 – Limba și literatura română
11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului
12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
13 august 2026 – Limba și literatura maternă
Rezultate inițiale și finale
Rezultatele inițiale vor fi afișate în data de 18 august, până la ora 12:00. Elevii vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații atât în aceeași zi, în intervalul orar 14:00-18:00, precum și în 19 și 20 august.
Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20-21 august, iar pe 24 august vor fi afișate rezultatele finale.
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