FOTO | Accident pe autostrada A10 Sebeș – Turda, la km 4, soldat doar cu pagube materiale

Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 13:40, la km 4 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda

Conform primelor date, două mașini au intrat într-o coliziune violentă, rămânând imobilizate pe banda 1 și pe cea de urgențe. Din fericire, în urma impactului au rezultat doar cu pagube materiale.

Reamintim faptul că breteaua 2 din nodul rutier Sebeș, care asigură legătura directă între autostrada A1, dinspre Deva și A10, spre Alba Iulia, este închisă complet circulației rutiere, ca urmare a unor deteriorări semnificative ale uneia dintre culeele pasajului PN02.

Situația afectează serios traficul rutier în zonă, în special în intervalele orare de vârf, când șoferii sunt redirecționați pe rute alternative, mai înguste și mai puțin eficiente.

Polițiștii recomandă folosirea rutelor alternative:

• Sebeș – Daia Română – Ciugud – Alba Iulia

• DN 7 Sebeș – Vințu de Jos – Alba Iulia

• Încărcare din al doilea giratoriu din municipiul Sebeș, pentru cei în tranzit, spre Autostrada A 10.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic

