FOTO. Accident MORTAL la Iclod: O femeie a DECEDAT după ce a fost aruncată în afara unei mașini care s-a răsturnat

Un accident rutier GRAV a avut loc sâmbătă în jurul orei 11.00, la Iclod. Două victime au fost aruncate în afara unei mașini care s-a răsturnat.

Garda de Intervenție Blaj intervine cu 1ASAS, o ambulanță SMURD TIM C și o ambulanță SMURD B2, la un accident rutier in loc. Iclod.

Din primele informații este vorba despre o masina rasturnată. Evenimentul rutier s-a soldat cu 2 victime neincarcerate, aruncate in afara mașinii.

Potrivit IPJ Alba, barbatul este ranit usor, femeie resuscitata.

UPDATE: Update accident: La ora 11,16, pe strada Principala din localitatea Iclod, un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi, pentru a intoarce, fara sa se asigure, moment in care a iesit in afara drumului, cazand cu autoturismul intr-o rapa cu o diferenta de nivel, fata de drum, de 100 de metri.

Autoturismul s-a rasturnat de mai multe ori, iar conducatorul auto si o femeie, de 63 de ani, pasageră in autoturism, au fost aruncați in afara acestuia si au suferit leziuni corporale. Din pacate, in urma traumatismelor suferite, femeia a decedat.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

FOTO: arhivă