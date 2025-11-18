Rămâi conectat

FOTO: Accident grav pe DN1 la Veștem: Plan Roșu activat, 12 persoane evaluate la fața locului

Unirea Ziarul

Publicat

acum 2 ore

în

De

Accident grav pe DN1 la Veștem: Plan Roșu activat, 12 persoane evaluate la fața locului

Plan Roșu activat în județul Sibiu în urma unui accident rutier produs pe DN1, în zona localității Veștem, în care sunt implicate un microbuz de transport persoane și un autoturism.

La fața locului au fost mobilizate următoarele forțe:

– trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic,
– o autospecială de transport personal și victime multiple,
– o autospecială de descarcerare,
– o autospecială de stingere,
– două ambulanțe SAJ.

Din primele informații, toate cele 12 persoane implicate în accident s-au autoevacuat, sunt conștiente și, în aceste momente, sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

UPDATE: Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat în jurul orei 7.57.

În urma evaluării medicale, 6 persoane au nevoie de asistență medicală, celelalte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Sunt transportate spre UPU Sibiu 6 femei cu vârste cuprinse între 42 și 56 de ani cu traumatisme ușoare, contuzii și escoriații, toate fiind conștiente.

