FOTO | ACCIDENT grav pe DN 6: Trei persoane și-au pierdut viața după un impact violent între mai multe autovehicule
ACCIDENT grav pe DN 6: Trei persoane și-au pierdut viața după un impact violent între mai multe autoturisme
Trei persoane și-au pierdut viața, iar o a patra a fost rănită grav, în urma unui accident rutier produs duminică după-amiază pe DN 6, în afara localității Domașnea, județul Caraș-Severin.
În coliziune au fost implicate un ansamblu de vehicule și un microbuz de marfă, iar circulația în zonă este blocată complet.
Potrivit ISU Caraş-Severin, duminică după-amiază, pe DN 6, în afara localităţii Domaşnea, a avut loc un accident rutier grav, în care au fost implicate un ansamblu de vehicule şi un microbuz de marfă.
În urma impactului, trei persoane au decedat, iar o a patra persoană a fost rănită.
Traficul rutier în zonă este blocat total, până la finalizarea cercetărilor efectuate la faţa locului, precizează sursa citată.
ISU roagă şoferii să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi la faţa locului.
La faţa locului s-au deplasat de urgenţă pompierii din cadrul Detaşamentului Caransebeş şi Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD, precum si două ambulanţe ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă.
De asemenea, a fost solicitat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeş.
Din primele informaţii, în urma impactului a rezultat o victimă încarcerată.
În urma evenimentului rutier produs pe DN 6, între localităţile Cornea şi Domaşnea, din microbuz au fost scoase trei victime decedate.
Şoferul autocamionului a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi a fost transportat la spital de către echipajul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.
Secțiune Știri sub articolul principal
