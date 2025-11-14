FOTO | Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă
Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă
Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, în jurul orei 7.00, pe DN 15. Un șofer din Alba și alte 4 persoane au ajuns la spital, iar o fetiță de 3 ani este inconștientă.
La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda împreună cu pompierii militari de la Garda de Intervenție Toplița.
Este vorba despre un accident rutier produs între două autoturisme, iar în urma impactului sunt șase victime din care una a fost descarcerată de către pompierii militari.
Patru dintre acestea sunt de cod roșu, una de cod galben și una de cod verde. Toate victimele sunt asistate medical de către echipajele de prim ajutor calificat aflate la fața locului, după care, victimele vor fi preluate și transportate la spital.
Potrivit IPJ Mureș, evenimentul rutier a avut loc la km 147+920 m, între Andreneasa și Sălard, între două autoturisme conduse de doi bărbați, de 37 de ani, din Prahova, respectiv 53 de ani, din Alba.
De asemenea, în urma accidentului, au rezultat 6 victime, dintre care ambii șoferi și trei femei, de 53 de ani din Alba, de 69 de ani din Prahova, și 73 de ani din Prahova, precum și minoră de 3 ani, inconștientă ( din Prahova).
Toate persoanele au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
Traficul este deviat pe un singur sens.
Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca
Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca Andrei Irimie, sportivul legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori, care se desfășoară în perioada 10-16 noiembrie 2025, la Cluj Napoca. Performanța sa remarcabilă a […]
FOTO | Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!”
Un gest simplu, o inimă mare! Un miceștean oferă mere gratis trecătorilor, pe o stradă din Alba Iulia: ,,Când luați, vă rog și pentru alții să lăsați!” Într-o lume mereu grăbită, când empatia și faptele bune sunt tot mai rare, un gest de bunătate sinceră a atras atenția unui trecător pe o stradă din Alba […]
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ
Top 10 companii din Alba, după cifra de afaceri, dominat de firme străine în 2024: Care sunt domeniile care aduc cei mai mulți bani în județ Topul 10 companii din Alba, după cifra de afaceri a fost prezentat în Topul Firmelor, eveniment organizat joi, 13 noiembrie 2025, de Camera de Comerț și Industrie (CCI). Topul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară
România cumpără mașini de luptă KF41 Lynx de la Rheinmetall. O parte din producție va fi realizată chiar în țară...
Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub limita maximă din lege. PROIECT
Anul școlar 2026-2027: Clase cu maximum 3 elevi cu cerințe educaționale speciale și funcționare cu până la 9 elevi sub...
Știrea Zilei
FOTO | Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă
Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent...
FOTO | Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca
Performanță extraordinară a albaiulianului Andrei Irimie: A „cucerit„ medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Seniori din Cluj Napoca...
Curier Județean
Fabrica de Arme Cugir achiziționează patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției. Care este valoarea totală a investiției
Fabrica de Arme Cugir cumpără patru strunguri CNC de ultimă generație pentru modernizarea producției Fabrica de Arme Cugir SA, filială...
14 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate Administrația Națională...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...