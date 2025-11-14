FOTO | Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă

Accident GRAV pe DN 15, în județul Mureș: Un șofer din Alba și alte patru persoane rănite după impactul violent dintre două mașini. O fetiță de 3 ani, inconștientă

Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, în jurul orei 7.00, pe DN 15. Un șofer din Alba și alte 4 persoane au ajuns la spital, iar o fetiță de 3 ani este inconștientă.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda împreună cu pompierii militari de la Garda de Intervenție Toplița.

Este vorba despre un accident rutier produs între două autoturisme, iar în urma impactului sunt șase victime din care una a fost descarcerată de către pompierii militari.

Patru dintre acestea sunt de cod roșu, una de cod galben și una de cod verde. Toate victimele sunt asistate medical de către echipajele de prim ajutor calificat aflate la fața locului, după care, victimele vor fi preluate și transportate la spital.

Potrivit IPJ Mureș, evenimentul rutier a avut loc la km 147+920 m, între Andreneasa și Sălard, între două autoturisme conduse de doi bărbați, de 37 de ani, din Prahova, respectiv 53 de ani, din Alba.

De asemenea, în urma accidentului, au rezultat 6 victime, dintre care ambii șoferi și trei femei, de 53 de ani din Alba, de 69 de ani din Prahova, și 73 de ani din Prahova, precum și minoră de 3 ani, inconștientă ( din Prahova).

Toate persoanele au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Traficul este deviat pe un singur sens.

Se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

