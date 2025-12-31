FOTO | ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont Alba

ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont Alba

Ultima zi din an a găsit salvatorii montani ai SPJ SALVAMONT-SALVASPEO Alba în teren. Echipa de serviciu de la Baza SALVAMONT Arieșeni-Vârtop a fost solicitată să intervină la un accident de ATV în zona Galbena (Arieșeni), unde în urma răsturnării unui ATV au fost identificate două victime, care după evaluare si acordare a măsurilor de prim ajutor, au fost predați ambulanței SMURD trimisă în sprijin.

În zonele montane s-a așternut un strat proaspăt de zăpadă, care a adus în zonele montane un număr semnificativ de turiști, în contextul zilelor libere de care beneficiază cu ocazia trecerii între ani.

În lipsa unui strat semnificativ de zăpadă, care să permită practicarea sporturilor de iarnă, o mare parte din turiștii aflați în zonele montane au adus cu ei ATV-uri, sau le închiriază din zonă, fapt care crește riscul de accidente în zona montană.

Atragem atenția turiștilor, pe această cale, că ATV-urile pe roți, în contextul stratului superficial de zăpadă (sau gheață), sunt extrem de instabile și greu de controlat, fapt care duce la accidente , de multe ori în zone greu accesibile.

Totodată, în zona înaltă a munților Șureanu a căzut strat proaspăt de zăpadă, care poate fi instabil în primele zile ale anului nou. Rugăm turiștii din zona montană să se informeze temeinic înaintea turelor pe munte și să fie echipați corespunzător pentru frig accentuat și viscol la altitudini mari.

Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO Alba sunt prezenți în punctele de lucru de la Domeniul schiabil Șureanu și pârtiile de la Arieșeni-Vârtop pe perioada deschiderii pârtiilor.

