Foto | Accident cumplit cu 3 morți pe autostrada A1, la ieșirea din Boița

Buzdugan Rebecca

acum 37 de minute

Un grav accident rutier s-a produs pe autostrada A1, la ieșirea din Boița, unde trei persoane și-au pierdut viața.

ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială de descarcerare, una pentru transport victime multiple, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

Din primele informații, în coliziune au fost implicate o autocisternă (fără încărcătură) și o autoutilitară de muncă. Impactul a fost devastator: trei bărbați au suferit leziuni incompatibile cu viața, iar medicul aflat la fața locului a declarat decesul acestora.

Cei trei erau muncitori care efectuau lucrări de refacere a marcajelor rutiere. Autoutilitara era parcată regulamentar și semnalizată corespunzător, iar victimele se aflau pedestru pe banda întâi, unde lucrau. Potrivit autorităților, echipa desfășurase lucrări pe tot parcursul zilei pe acel tronson de autostradă, iar în momentul tragediei ajunsese la ultima zonă de intervenție.

Alte două persoane, un bărbat și o femeie, au fost evaluate medical de echipajele SMURD și SAJ, însă au refuzat transportul la spital.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.

