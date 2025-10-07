Rămâi conectat

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru

Bogdan Ilea

Publicat

acum 38 de minute

în

De

VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru, astăzi, 7 octombrie

Un accident rutier a avut loc în Alba Iulia, astăzi, 7 octombrie, în jurul orei 14:40, în zona Piața Națiunii din Centru. Un autoturism a fost avariat în urma impactului.

Potrivit primelor informații, evenimentrul rutier, în care au fost implicate două autoturisme, una fiind marca Skoda, iar cealaltă Duster, s-a soldat doar cu pagube materiale.

În imaginile obținute de către Ziarul Unirea se poate observa că bara din fața autoturismului Skoda s-a rupt, în urma impactului, și a rămas pe carosabil. Din fericire, în urma incidentului, persoanele implicate nu au suferit răni care să necesite intervenția echipajelor de specialitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DSP Alba: Primele cazuri de GRIPĂ confirmate în județ. Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere față de 2024. Câte persoane au fost internate

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

7 octombrie 2025

De

DSP Alba: Primele cazuri de GRIPĂ confirmate în județ. Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere față de 2024. Câte persoane au fost internate Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis marți, 7 octombrie 2025, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă înregistrate în […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO ASTĂZI | Demonstrații și teste cu scule profesionale Milwaukee în Cetatea Alba Carolina: ,,Totul este pregătit”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

7 octombrie 2025

De

VIDEO ASTĂZI | Demonstrații și teste cu scule profesionale Milwaukee în Cetatea Alba Carolina Evenimentul Big Red Milwaukee 2025 din Alba Iulia are loc astăzi, 7 octombrie, în Cetatea Alba Carolina, lângă Casa de Cultură a Sindicatelor. Doritorii și pasionații de scule profesionale și semi-preofesionale sunt așteptați de echipele pregătite să ofere demonstrații și diferite […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 5 ore

în

7 octombrie 2025

De

Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului Un bărbat de 39 de ani din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru nerespectarea ordinului de protecție și pentru amenințări adresate fostei concubine. Citește și: Bărbat de 37 de ani, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 minute

Drone, dotate cu senzori de poluare, pentru Garda Națională de Mediu. Ministrul Mediului: ,,Infractorii nu mai scapă cu una, cu două”

Drone, dotate cu senzori de poluare, pentru Garda Națională de Mediu. Anunțul făcut de Ministrul Mediului Contractul prin care Garda...
Actualitateacum 3 ore

Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește”

Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește” Dobânzile la credite...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme

UPDATE: Pana de curent din Alba Iulia a fost rezolvată! MOTIVUL pentru care peste 60 de străzi au avut probleme...
Ştirea zileiacum 3 ore

FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! A fost sancționată și asistenta șefă ortopedie

FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate!  După ce zilele trecute...

Curier Județean

Curier Județeanacum 38 de minute

VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru

VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru, astăzi,...
Curier Județeanacum o oră

DSP Alba: Primele cazuri de GRIPĂ confirmate în județ. Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în creștere față de 2024. Câte persoane au fost internate

DSP Alba: Primele cazuri de GRIPĂ confirmate în județ. Numărul de bolnavi cu infecții acute căi respiratorii și pneumonii, în...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 zile

FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”

5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Politică Administrațieacum 5 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit

7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
Opinii - Comentariiacum o zi

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma

În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea