VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru
Un accident rutier a avut loc în Alba Iulia, astăzi, 7 octombrie, în jurul orei 14:40, în zona Piața Națiunii din Centru. Un autoturism a fost avariat în urma impactului.
Potrivit primelor informații, evenimentrul rutier, în care au fost implicate două autoturisme, una fiind marca Skoda, iar cealaltă Duster, s-a soldat doar cu pagube materiale.
În imaginile obținute de către Ziarul Unirea se poate observa că bara din fața autoturismului Skoda s-a rupt, în urma impactului, și a rămas pe carosabil. Din fericire, în urma incidentului, persoanele implicate nu au suferit răni care să necesite intervenția echipajelor de specialitate.
