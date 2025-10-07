VIDEO | ACCIDENT cu pagube materiale în Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit în zona Piața Națiunii din Centru, astăzi, 7 octombrie

Un accident rutier a avut loc în Alba Iulia, astăzi, 7 octombrie, în jurul orei 14:40, în zona Piața Națiunii din Centru. Un autoturism a fost avariat în urma impactului.

Potrivit primelor informații, evenimentrul rutier, în care au fost implicate două autoturisme, una fiind marca Skoda, iar cealaltă Duster, s-a soldat doar cu pagube materiale.

În imaginile obținute de către Ziarul Unirea se poate observa că bara din fața autoturismului Skoda s-a rupt, în urma impactului, și a rămas pe carosabil. Din fericire, în urma incidentului, persoanele implicate nu au suferit răni care să necesite intervenția echipajelor de specialitate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI