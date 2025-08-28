FOTO | A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
A început asfaltarea Drumului Județean 705, Zlatna-Almașu Mare: Când va fi finalizat proiectul. Lucrări terminate și la Mesentea
Pe Drumul Județean 705, Zlatna-Almașu Mare, a început turnarea primului strat de asfalt, în cadrul uneia dintre cele mai importante investiții derulate de CJ Alba la nivelul județului.
Citește și: VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor
În comuna Galda de Jos, satul Mesentea, au fost finalizate lucrările la rigolele și accesele în gospodării, a anunțat joi după-masa vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.
”Am început turnarea primului strat de asfalt pe Drumul Județean 705, Zlatna-Almașu Mare. Este una dintre cele mai importante investiții derulate în momentul de față la nivelul județului Alba.
Sunt mulțumit de felul în care se lucrează și sper ca acest proiect să fie finalizat în primăvara anului viitor.
De asemenea, am finalizat și rigolele și accesele în gospodării la Mesentea, în comuna Galda de Jos. Am fost la fața locului, alături de primarul Ion Neag și, după cum se vede și în fotografii, echipele de muncitori și-au făcut treaba ca la carte”, a transmis Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba.
