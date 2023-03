FOTO| A avut loc Adunarea Generală a Baroului Alba și a Casei de Sănătate. Ce delegați au fost aleși la Congresul Avocaților

Mesaje de 8 martie în limba italiană. FELICITĂRI și URĂRI de în italiană de ziua femeii: „Festa della Mamma”

Ziua mamei era dedicată în Italia nu numai mămicilor, ci şi copiilor, pentru a învăţa să aprecieze dragostea pentru părinţi.

Copiii italieni oferă în special flori mamelor, dar şi dulciuri cu urări de: ”La multi ani, mamă!”. Printre flori predomină trandafirii şi liliacul.

Mesaje în limba italiană de 8 martie

1. Lo vidi la prima volta e ne rimasi incantata. Tanta, troppa bellezza in quegli occhi color ghiaccio, capelli color ebano lisci e profumati, un sorriso ammaliante e una simpatia accattivante.

2. Amore potresti anche uccidermi, ma lassù io ti amerei lo stesso perchè nulla ucciderà l’amore che provo per te TI AMO!

3. Poichè a sera potrò vederti, Amore, anche il tramonto, con cui pur muore il giorno, mi dà piacere dolce, Ti Amo Amore!

4. Tu, sei per me tutto quello che desideravo… Ti sognavo ogni notte ma non credevo che i sogni diventassero realtà, ora posso sognare ad occhi aperti! Ti amo amore mio!

5. Amore mio, sei come un dolcetto ripieno d’amore per me! Ti amo, ma se mi dici di si ti amerò per sempre!

6. Amore, i minuti senza te sembrano ore, le ore sembrano giorni, i giorni mesi, senza te, amore, il tempo è un’eternita

7. Sei la gioia più bella della mia vita; il tesoro più grande che nessuno potrà mai togliermi; sei il mio cuore senza il quale non potrei mai vivere; sei il mio gioiello più prezioso!! Ti amo.

8. Amore mio sei come il tramonto… Tu sei unico, sei una persona fantastica… Ti amo da impazzire…

9. Amore, non faccio altro che pensare a te, penso a quanto ci amiamo ma soprattutto a quanto io amo te! Spero di non perderti mai

10. Non ci sono parole per descrivere il mio amore per te, neanche un foglio grande come l’universo potrebbe mai contenere il mio amore per te …TI AMO.