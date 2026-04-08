FOTO | 90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, reprezentat la eveniment

90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, reprezentat la eveniment

În cadrul unei gale extraordinare desfășurate la Hotel JW Marriott din București, Federația Română de Handbal a celebrat marți, 7 aprilie 2026 90 de ani de existență.

Evenimentul a fost încărcat de emoție și a reunit personalități remarcabile care au scris istorie pentru handbalul românesc, printre care și Simon Schobel, originar din Sebeș, fost mare handbalist român, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1972 de la München și ulterior unul dintre cei mai tineri selecționeri ai naționalei Germaniei.

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș a fost prezent și reprezentat cu mândrie de Ada Moldovan, într-o dublă ipostază: atât ca profesor al liceului nostru, cât și ca fostă sportivă, componentă a echipei naționale a României, care a obținut medalia de bronz la Campionatul European din 2010, desfășurat în Danemarca, în urma meciului împotriva Danemarcei, un rezultat extraordinar.

„Suntem onorați să avem astfel de modele în comunitatea noastră!

La mulți ani, FRH – Federația Română de Handbal! Vă dorim în continuare performanțe remarcabile și cât mai multe succese!”, au transmis reprezentanții Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș.

sursa: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – Handbal