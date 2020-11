FOTO| 44 de echipe de robotică și peste 400 de participanți, din toată țara, la XeoTalks 2020. Pandemia nu a putut anula și acest eveniment

Oamenii – cei care au puterea de a face din momente simple, momente cu adevărat speciale. Totul a început în 2018, iar de trei ani, avem onoarea de a găzdui oameni frumoși la Alba Iulia.

44 de echipe de robotică din toată România și peste 400 de participanți la evenimentul XeoTalks 2020!

Trăim momente cu adevărat nemaiîntâlnite, momente care nu pot lăsa pe nimeni indiferent, dar avem speranța că împreună, vom reuși să trecem cu bine peste tot. Cu toate acestea, pentru a păstra evenimentul care a devenit deja tradiție pentru echipa de robotică Xeo a Colegiului “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și pentru a fi toată lumea în siguranță, am hotărât să organizăm evenimentul XeoTalks 2020 în mediul online.

Ne place să credem că echipele sunt, în special, despre oameni, iar oamenii sunt despre visurile și idealalurile lor. Visul nostru a fost acela de a continua tradiția și a organiza evenimentul emblemă al echipei noastre. Și uite așa, din pasiune și mult drag, am devenit pentru a treia oară organizatorii evenimentului XeoTalks, un eveniment menit să aducă zâmbete și bucurii celor din jur. Chiar dacă ne-am desfășurat conferințele în mediul online, am încercat să păstrăm emoția și bucuria momentului, care până la urmă sunt aduse de oameni. Timp de trei zile am încercat să facem un evenimet cât se poate de frumos, alături de cei mai minunați oameni.

Prima zi a fost plină de emoții, dar gânduri pozitive. Am privit încrezători și știam că vor fi trei zile de neuitat. După o scurtă festivitate de deschidere, am dat cuvântul primilor noștri invitați, organizatorii competiție, Nație prin Educație. Puțin mai târziu am avut deosebita onoare să o cunoaștem pe doamna Ligia Dimitriu, profesor de limba română și franceză în Alba Iulia. Ea a venit dornică să ne învețe despre ”Puterea cunoașterii și a improvizației”.

A doua zi a evenimentului a început de dimineață cu challenge-ul surpriză ”The Golden Breakfast” unde participanții trebuiau să se lase purtați de creativitate și să realizeze cel mai frumos mic dejun. Am dat start conferințelor cu Dragoș Bucur, care ne-a povestit despre ”Cum să ai o echipă de vis”. În orice echipă există mici dezechilibruri, însă cu toții ne dorim să învățăm cum să le depășim. Dragoș Bucur a făcut o paralelă cu o echipă de producție, care și ea, la rândul ei, trebuie să fie bine organizată, asemenea unei echipe de robotică. O mică prezentare a poveștii echipei Xeo și-a făcut simțită prezența susținută de absolvenții echipei noastre, care acum fac parte din Xeo ALUMNI. O prezentare care ne-a purtat pe tot parcursul călătoriei de-a lungul celor patru ani. Ca orice echipă am întâmpinat dificultăți și obstacole, însă nu ne-a oprit niciodată, am continuat să fim uniți și să mergem mai departe. Pentru că până la urmă, cum ne place nouă să spune, Xeo este mai mult decât o echipă, Xeo este o familie. Ziua a continuat, după o scurtă pauză cu Dan Gaidău care este voluntar și parte din comunitatea FTC România de 4 ani. Pe parcursul conferinței am aflat diferite aspecte despre partea tehnică a competiției, având în spate o experiență bogată în acest domeniu.

Ultima conferință a zilei, dar nu cea din urmă, a fost susținută de Crina Gilia Hutanu, unul dintre speakerii veteran ai evenimentului. Crina fiind viitoare mămică, ne-am gândit ce cel mai bun subiect este pentru conferința susținută de ea este ”Cum să întâmpeni noutatea”. Tot ce se petrece în jurul nostru este nou, nemaicunoscut, însă trebuie să ne adaptăm vremurilor și condițiilor actuale și, de ce nu, să sțim cum să le întâmpinăm.

Cea de a treia zi și, din păcate, ultima zi a evenimetului a început cu Delia Vîrgă, care ne-a vorbit despre ”Balanța dintre muncă și distracție”. Doamna profesoară ne-a dat sfaturi și ne-a ajutat să întelegem cât de important este să fim organizați. Ziua a continuat cu Doru Cătănescu, care a avut una dintre cele mai interactive conferințe denumită, ”Miliardar de vise”.

Sperăm că lumea s-a simțit bine pe tot parcursul celor trei zile de eveniment și că am reușit să păstrăm emoția chiar și în mediul online. Trăim cu dorința și speranța că anul viitor ne vom vedea la Alba Iulia.

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și au participat la #XeoTalks2020.

Autori: Luiza Chenți și Oana Naghiu