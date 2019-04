FOTO: 160 de suflete din peste 10 cătune izolate din Munții Apuseni vor avea sărbători luminoase. O campanie umanitară în memoria victimelor accidentului aviatic din Munții Apuseni

Asociațiile ”West Alpine Off Road”, ”Aura Ion” și ”Aventura Bihor” … oameni cu suflet uriaș… S-a initulat Campania “LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ” – Paști 2019, și a fost

În ianuarie, când s-au împlinit cinci ani de la tragedia aviatică din Munții Apuseni în urma căreia și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion, au fost acolo… Au înfruntat nămeții ca să îți aducă omagiul. Să aprindă lumânări și să depună flori la locul accidentului. “Și așa cum “Brazii nu uită”..nici noi nu vom uita cele întamplate”, au scris atunci pe pagina lor de Facebook. A fost o drumeție de peste 350 de kilometri, organizată pentru a treia oară în ultimii ani, în Apuseni. Au dus și atunci cadouri copiilor din Tifești. Au promis că vor reveni de Paște…

Și nu au uitat… au venit… Au făcut liste cu copiii care aveau nevoie de ajutor, au făcut-o publică pe pagina lor de Facebook. Apoi au făcut un traseu de recunoaștere în zona Horea – Trifești – Scărișoara – Gârda – Arieșeni. ”Așa am reușit să găsim oamenii, și să vedem cu ce tip de traseu ne confruntăm, astfel să fim pregătiți cu mașinile”, ne-au declarat cei de la West Alpine Off Road.

Astfel, 80 de copii au putut primi rechizite pregătite în mod nominal, distribuite de Fundația Aura Ion, direct la școala din localitatea Trifești. Și asta nu e tot…

””Mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă.” – Sai Baba. În iarnă am promis în premieră o Campanie Umanitară și cu ocazia sărbătorilor de Paști…și ne-am ținut de cuvânt! 160 de suflete din 45 de familii regăsite în peste 10 cătune izolate, aflate la o altitudine medie de 1400 m din Munții Apuseni, vor avea sărbătorile mai luminoase datorită VOUĂ..celor care v-ați implicat și ați dăruit în cadrul Campaniei “LUMINĂ ȘI SPERANȚĂ” – Paști 2019! Au fost 2 zile lungi și grele, în care emoția a fost cuvântul de bază! 60 de oameni uniți de un scop comun și ajutați de 20 de autovehicule de teren, și-au petrecut weekendul oferind bucurie unor oameni ce locuiesc în zone de o frumusețe extraordinară, dar care sunt puși greu la încercare de viața de zi cu zi. Sperăm că aceste campanii umanitare să de-a naștere la noi rădăcini de bunătate între semeni, iar noi ne continuăm promisiunea de a ajuta, și anunțăm pe final de an a 6-a Campanie Umanitară ce va viza, la fel ca și până acum, zone greu accesibile. Unde-s mulți puterea crește, iar aportul fiecăruia dintre voi ne-a făcut și ne va face mereu mai puternici și mai capabili să ducem mai departe raza de lumină și speranță ce este catalizatorul a tot ceea ce întreprindem ! AȚI FOST EXTRAORDINARI din nou! Mulțumiri speciale membrilor asociațiilor West Alpine Off Road, Aventura Bihor și Aura Ion care au lucrat săptămâni întregi la acest proiect, dar și prietenilor de la Fundația Comunitară Oradea care s-au implicat activ, precum și zecilor de persoane care au donat și au făcut posibilă această expediție! Va invitam sa vizualizati cateva imagini fascinante surprinse de Balajti Ioan – itakepictures.art. * Revenim peste câteva zile cu întregul album foto de peste 5000 de imagini. = O EXPEDITIE ÎN MEMORIA VICTIMELOR ACCIDENTULUI AVIATIC DIN MUNȚII APUSENI 2014 – AURA ION & ADRIAN IOVAN!”, au scris cei de la West Alpine Off Road pe pagina lor de socializare.

Foto: facebook/WestAlpineOffRoad