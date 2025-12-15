FOTO | 16 decembrie 2025: Carte poștală din perioada Primului Război Mondial, exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Prezintă cum petreceau Crăciunul soldații ardeleni
FOTO | 16 decembrie 2025 – Carte poștală din perioada Primului Război Mondial, exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Prezintă cum petreceau Crăciunul soldații ardeleni
O carte poștală din perioada Primului Război Mondial, care surprinde modul în care Crăciunul era sărbătorit de soldații ardeleni răniți și aflați în convalescență este exponatul lunii decembrie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe data de 16 decembrie.
Marți, 16 decembrie 2025, ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi prezentat exponatul lunii decembrie, o carte poștală din Primul Război Mondial. Pentru că se apropie Crăciunul, ilustrata aflată în colecția muzeului albaiulian surprinde această sărbătoare: bolnavi aflați în convalescență într-un salon în care a fost împodobit un imens brad de Crăciun. Era decembrie 1916, iar chipurile din ilustrație sunt ale unor ardeleni înrolați în armata Imperiului Austro-Ungar, răniți pe frontul din Galiția și trimiși la spitalul organizat în mănăstirea Strahov din Praga.
Mănăstirea era condusă de abatele Method Zavoral, o personalitate cunoscută în România interbelică prin empatia de care a dat dovadă în timpul războiului. Abatele i-a ajutat pe toți cei care au ajuns de pe front în așezământul monahal, a învățat limba română pentru a le putea citi ziare, cărți și rugăciuni. Scrisorile primite de la familiile bolnavilor erau citite tot de abate, care le scria apoi, în numele lor, celor dragi. Method Zavoral a rămas atașat de România până la finalul vieții sale (6 iunie 1942). Crăciunul în război era altfel, dar sărbătoarea nu a fost uitată, bradul a fost împodobit în spitale, dar și în tranșee, cu gândul la zilele petrecute la vreme de pace.
Exponatul lunii decembrie va spune povestea Crăciunului de pe front, din război, dar și povestea Pomului de Crăciun care de un secol și jumătate ne însoțește sfârșitul de an.
