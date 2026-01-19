FOTO | 13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați
13 tineri polițiști, absolvenți ai școlilor de agenți de poliție, au început activitatea la IPJ Alba. Unde au fost repartizați
Luni, 19 ianuarie 2026, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-au prezentat 13 agenți de poliție pentru a-și prelua atribuțiile de serviciu.
Astfel, 13 agenți de poliție, absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, respectiv „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, și-au început activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Alba.
Șase dintre aceștia au fost repartizați la posturile de poliție comunale (Meteș, Hopârta, Scărișoara, Ponor, Fărău și Mihalț), șase au fost repartizați la polițiile municipale și orășenești (patru la Cugir, unul la Sebeș și unul la Ocna Mureș), iar un agent a fost repartizat la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Alba.
În următoarele șase luni, tinerii absolvenți își vor desfășura activitatea sub coordonarea unui polițist cu experiență.
Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba i-a felicitat pe proaspeții polițiști și le-a recomandat să adopte, în permanență, un comportament conform normelor etice și deontologice, iar curajul, seriozitatea, devotamentul și fermitatea să le guverneze activitatea, potrivit IPJ Alba.
